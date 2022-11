"The Vampire Diaries" Serien-Detail: So besonders war der letzte Drehtag am Set für Steven R. McQueen

Der letzte Drehtag für Steven R. McQueen wird ihm immer in Erinnerung bleiben. Die "The Vampire Diaries"-Crew hat sich nämlich etwas total Witziges für ihn ausgedacht. „Der letzte Tag am Set war ziemlich unglaublich. Die letzte Szene, die ich gedreht habe – ich kann nicht wirklich sagen, was passiert, aber ich hatte einen Fuß auf meinem Gesicht … sie haben diese Szene ungefähr zehn Mal gedreht und auf einmal drehten sie die Kameras und drückten mir einen riesigen Kuchen ins Gesicht. Und dabei haben sie sogar noch die Kamera weiterlaufen lassen! Es war spontan, lustig und ein wunderschöner letzter Tag", so der Schauspieler in einem Interview.