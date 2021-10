"The Vampire Diaries": Damon Salvatore Teil des Spin-Offs

"Legacies": Wer ist alles zu sehen?

Als 2017 Schluss war mit "The Vampire Diaries", waren die Fans natürlich sehr traurig. Doch andererseits freuten sie sich auch, denn sie wussten, dass sie nicht komplett auf die Vampir- und Werwolf-Geschichten von Autorin Julie Plec verzichten müssen. In "Legacies" und "The Originals" hat "The Vampire Diaries" zwei richtig starke Serien-Spinn-Offs bekommen. Elena und Stefan sind sogar in einer Folge von "Legacies" zurückgekehrt! Und auch an den jahrelangen Herzensbrecher-Vampir Damon Salvatore hat man in dem Spin-Off gedacht. ⤵️

"The Vampire Diaries": Ist Damon gut oder böse?

Erinnerung an Damon Salvatore

Okay, also Damon Salvatore (wurde gespielt von Ian Somerhalder) kommt nicht direkt in "Legacies" vor, aber es wurde eine Geste, ein 'typisches Damon Ding' in die Serie eingebaut. Um noch genauer zu sein: ''Damon und Alaric Ding'. Die beiden haben sich bei "The Vampire Diaries" lange gar nicht leiden können! Sogar gehasst. Irgendwann haben sie sich aber besser kennengelernt und es entwickelte sich eine wunderschöne Freundschaft zwischen ihnen. Alaric Saltzman (gespielt von Matthew Davis) und Damon Salvatore waren BFF und saßen oft zusammen in der Bar, um nach einem langen Tag genüsslich ein Glas Bourbon zu trinken. Das hat die beiden auf ihre Art verbunden. Damon gab Alaric sogar irgendwann den Namen "Professor Bourbon". Und auch als Alaric in "The Vampire Diaries" für kurze Zeit verstarb (Ja, er kam wieder zurück von den Toten) so saß Damon sehr oft allein an ihrem gemeinsamen Platz in einer Bar und trank auf seinen Freund. In "Legacies" sieht man Alaric nun ab und zu ein Gläschen Bourbon mit seinem Kumpel Kaleb (Chris Lee) trinken. Nun ist es andersherum. Alaric gedenkt seines Freundes Damon, der nicht, wie er, ins Leben zurückkehrte. Funfact: "The Vampire Diaires"-Star Ian Somerhalder hat sich neben seiner Schauspiel-Karriere mit einer eigenen Bourbon-Whiskey Firma selbstständig gemacht. Wie witzig! 😁

* Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->