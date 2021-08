"The Vampire Diaries": 10 unterhaltsame Momente

Jeremy ist kein sehr lebhafter Charakter, daher kommt seine humorvolle Seite eher seltener zum Vorschein. Aber er hat immer noch ein paar Momente, die die Zuschauer*innen zum Schmunzeln bringen. Zum Beispiel, als er einfach so die Beziehung von Elena und Damon anspricht. Die meisten Charaktere in der Serie missbilligten die Beziehung der beiden und Jeremy war auch einer von ihnen. Und irgendwie auch verständlich, denn schließlich hat Damon ihn in "The Vampire Diaries" Staffel 2 auch getötet und er hat nur wegen seinem magischen Ring überlebt. Es besteht also kein Zweifel, dass es für Jeremy unangenehm ist, seine Schwester mit seinem Mörder herummachen zu sehen. Als Damon und Elena von Jeremy beim Knutschen ertappt wurden, schien es, als würde Jeremy die Situation doch nicht groß ansprechen zu wollen. Er möchte einfach nur das Haus verlassen. Als die beiden ihm dann sagen, er soll bleiben, erwidert er nur ganz trocken: "Warum? Die Zeile war nur deshalb lustig, weil sie sich fehl am Platz anfühlte, als sie aus Jeremys Mund kam. 😆 Kannst du dich daran noch erinnern?