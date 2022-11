"The Vampire Diaries"-Moment von Klaus Mikaelson

Die Salvatore-Brüder fanden das wahrscheinlich nicht so lustig wie die Zuschauer*innen, aber der Kampf Klaus aus dem Gilbert-Haus herauszuhalten, ist eine Lieblingsszene der Fans. Einer der unterhaltsamsten Parts von Klaus' Charakter ist, dass er Wutanfälle bekommt, wenn er nicht bekommt, was er will. Klaus versuchte alles, was ihm einfiel, um hineinzukommen. Und als jede Bemühung, auf normalen Wege ins Haus zu kommen, misslungen ist, baute er aus einer Zeitungsrolle eine Fackel, zündete diese an und droht damit, dass ganze Haus niederzubrennen, wenn Elena ihn nicht in Haus beten würde. Typisch Klaus! Er muss immer seinen Kopf durchsetzen. 😂