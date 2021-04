"The Vampire Diaries" Caroline Forbes: Heldin oder Bösewicht?

In den meisten Fällen, in denen die Mystic Falls-Bande in Gefahr ist, ist Bonnie Bennett diejenige, die allen zur Rettung kommt. Aber auch eine mächtige Hexe wie Bonnie Bennett steckt mal in der Patsche und braucht Hilfe. Einen solchen Moment gab es in der Serie, als der Hexenzirkel versuchte, Bonnie zu töten und sie davon abzuhalten, ihre neu erworbene schwarze Magie auszuüben. Hier zögerte Caroline Forbes nicht lange, um einer ihrer BFF zur Rettung zu eilen. Auch wenn dies bedeutete, alle Hexen zu töten, die versuchten Bonnie zu töten …