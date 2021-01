"The Vampire Diaries": So alt sind die Charaktere und Schauspieler

Tyler Lockwood hat am 10. Februar Geburtstag, bei dem Geburtsjahr spalten sich jedoch die Geister. Fans schwanken zwischen 1992 und 1993. In "The Vampire Diaries" starb Tyler im Dezember 2017 als er 24/25 Jahre alt war. Wie die meisten Schauspieler der beliebten Serie, ist Darsteller Michael Trevino älter, als sein "Vampire Diaries"-Charakter. Er ist im Januar 1985 geboren.