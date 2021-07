"The Vampire Diaries": Die 10 coolsten Nebenfiguren

Natürlich ist es schwer, die folgenden Nebencharaktere zu ordnen. Sie sind alle auf ihre Weise cool. Einer DER Nebencharaktere, der nicht fehlen darf, ist auf jeden Fall Klaus. Er wurde in Staffel 2 von "The Vampire Diaries" als der mächtigste Gegner vorgestellt, dem die Charaktere je gegenüberstanden. Er opferte Elena, um seinen Hybriden-Fluch zu brechen und zwang Stefan, mit ihm durch das Land zu reisen und dabei zu helfen, eine Armee von Hybriden aufzubauen. Im Laufe der Show begannen Stefan und Damon, sich mit Klaus zusammenzutun, um einen gemeinsamen Feind (Klaus Vater) zu besiegen. Obwohl Klaus immer eine Bedrohung für die anderen war, verhinderten seine Gefühle für Caroline, dass er zu viel unwiderruflichen Schaden anrichtete. Neben dem "The Vampire Diaries" Spin-Off "Legacies" gab es noch das noch erfolgreichere Spin-Off "The Originals". Dort spielte Klaus verdient eine der Hauptrollen und wir haben noch mehr über sein Leben herausgefunden!