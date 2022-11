Die coolsten "The Vampire Diaries"-Nebencharaktere: John Gilbert

Aufgrund seiner Überzeugung, dass alle Vampire schlecht sind, tötete John Gilbert mehr als einen Charakter, den die Zuschauer*innen liebten. Jeder Vampir in der Show hat jedoch die Kontrolle verloren (vor allem als frisch verwandelter Vampir) und ist auf einen Amoklauf gegangen. John lag also nicht gerade falsch, was das angeht. Sein oberstes Ziel war es, die Leute von Mystic Falls zu beschützen. John arbeitete gegen die Salvatores, weil er als Elenas leiblicher Vater nicht wollte, dass sie mit so gefährlichen Kreaturen in Verbindung stand. Geschweige denn mit einem Vampir zusammen ist. Seine Handlungen wirken bösartig, weil die Zuschauer Stefan und Damon anfeuern sollen, aber John rettet viele Menschen, indem er das tut, was er tut. Am Ende gibt er sogar sein Leben auf, damit Elena ein Mensch bleiben kann und verspricht, dass er sie sogar als Vampir lieben würde.