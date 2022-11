Die coolsten "The Vampire Diaries"-Nebencharaktere: Katherine Pierce

Katherine kümmerte sich mehr als alles andere um ihr eigenes Überleben. Sie stellte sich stets, ohne mit der Wimper zu zucken auf Platz 1. Sie würde Wölfen helfen oder anderen Vampiren, so lange das bedeutet, dass sie am Leben bleibt. Jedoch bestätigten Ausnahmen die Regel. Bei Stefan zeigt Katherine immer wieder ihre weiche Seite und bringt sich für ihn immer wieder in Gefahr. Sie hat nie aufgehört, ein Bad-Vamp zu sein, aber Katherine war die beste Verbündete. Obwohl es immer ein Risiko war, ihr zu vertrauen, war sie die intelligenteste Figur in "The Vampire Diaries" und sie brachte Elena und die Salvatores aus vielen schwierigen Situationen heraus.