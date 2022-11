Die coolsten "The Vampire Diaries"-Nebencharaktere: Nora Hildegard

Nora ist eine verstoßene Hexe, die dann durch die Hand von Lily Salvatore in einen Vampir verwandelt wurde. Zusammen mit ihr und den anderen Vampiren töten sie viele unschuldige Menschen. Die Gruppe an Vampiren lebten wie eine Familie, aber sie hatten unterschiedliche Werte und Gaben. Während Nora ursprünglich mit Mary-Louise in Mystic Falls Chaos anrichtete, begann sie ihre Meinung darüber zu ändern. Das verursachte Probleme zwischen den beiden und zerbrach sogar ihre jahrhundertelange Beziehung. Die beiden konnten sich jedoch nicht voneinander fernhalten und Nora opfert sich neben Mary-Louise, um den Phönix-Stein zu zerstören. 😮