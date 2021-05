"The Vampire Diaries": Ist Damon gut oder böse?

„The Vampire Diaries“ brachte viele interessante Charaktere (und deren Doppelgänger) hervor. Zweifellos einer der interessantesten war und bleibt Bad Boy Damon Salvatore. Er begann die Serie als Fiesling und konnte sich über 8 Staffeln nie so recht für eine Seite entscheiden. In unserer Galerie zeigt sich das ziemlich gut: Wir haben 5 Momente gesammelt, in denen Damon ein echter Held war – und 5 Momente, in denen er ein ziemlicher Fiesling war. Welche Seite wiegt mehr? Lest und entscheidet selbst!