Zwangspause für Netflix-Produktionen

Film-Starts werden verschoben, Dreharbeiten unterbrochen: Die aktuelle Corona-Krise hat Auswirkungen auf das Kino und trifft auch Streaming-Dienste wie Netflix. Beliebte Show-Produktionen wie „Stranger Things“ oder „The Witcher“ wurden erst mal auf Eis gelegt und auch die Dreharbeiten von „Riverdale“ wurden wegen Corona gestoppt. Gehen Netflix bald die Inhalte aus? Der VoD-Dienst ist so beliebt wie nie und konnte in den letzten Woche jede Menge neue Kunden für sich gewinnen. Normalerweise kündigt Netflix jeden Monat neue Filme und Serien an und erweitert sein Angebot.

Netflix verspricht weiterhin neues Programm

Alle User können erleichtert aufatmen! Ted Sarandos, Chief Content Officer von Netflix, hat sich in einem Business-Interview zu dem aktuellen Stand der Netflix-Produktionen geäußert und Infos über das kommende Programm herausgegeben. In diesem Gespräch hat Sarandos betont, dass Netflix vorarbeitet und der Großteil der Filme und Serien für 2020 schon abgedreht ist und sich in der Postproduktion befindet. Laut Sarandos rechnet Netflix nicht damit, dass am Zeitplan große Veränderungen vorgenommen werden müssen, so sollen zum Beispiel wichtige Titel wie die vierte Staffeln von „The Crown“ oder der Animationsfilm „Over the Moon“ planmäßig starten. Die Netflix-Nutzer dürfen sich also auch weiterhin auf neues Programm freuen!

