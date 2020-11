US-Wahl: Wie viele Stimmen bekam eigentlich Kanye West?

Kanye West kandidierte als US-Präsident

Der Rapper sorgt mit seinen Aktionen gerne mal für Aufruhr. Beispielsweise pinkelte Kanye West auf seinen Grammy, um gegen die Musikindustrie zu protestieren. Mit einer Aktion sorgte er bisher wohl am meisten für Aufregung: 2020 verkündete er auf Twitter für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren. Dabei wurde zuvor vermutet, dass Kanye West zu den Stars gehört, die Trump wählen und supporten.Wie wir inzwischen alle wissen, hat es der Ehemann von Kim Kardashian nicht ins finale Rennen geschafft. Schließlich ist Joe Biden als Herausforderer gegen Donald Trump angetreten. Trotzdem konnte das amerikanische Volk für Kanye West seine Stimme abgeben.

US-Wahl: Wie viele Stimmen für Kanye West?

Das US-Portal "Deadline" hat berichtet, dass der 43-Jährige etwa 60.000 Stimmen erhalten hat. Diese Zahl ist ziemlich klein, wenn man bedenkt, dass in Amerika 250 Millionen Menschen wahlberechtigt sind. Zum Vergleich: Joe Biden hat mehr als 71 Millionen Stimmen bekommen. Übrigens hat Kanye West für sich selbst abgestimmt, wie er auf Twitter verriet. Er habe zum ersten Mal in seinem Leben gewählt – und dabei jemanden gewählt, dem er vollkommen vertraut – sich selbst. 2024 will er wieder antreten. Ach Kanye ...

Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me.

