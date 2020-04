Ihr Management bestätigte ihren Tod

Gestern erreichten uns die schockierenden News, dass US-Rapperin Chynna, die mit bürgerlichem Chynna Rogers heißt, verstorben ist. Und das mit gerade mal 25 Jahren! Ihr Management bestätigte dies im Namen ihrer Familie: "Chynna wurde sehr geliebt und sie wird schmerzlich vermisst werden." Woran die Rapperin gestorben ist, ist bis jetzt noch nicht klar.

Chynna: Die Musik war ihre große Leidenschaft!

Die Karriere von Chynna startete bereits, als sie gerade mal 14 Jahre alt war. Aber nicht mit der Musik – Chynna unterschrieb damals einen Modelvertrag bei der renommierten Modelagentur Ford Models in New York. Aber das Leben nur damit verbringen „schön zu sein“? Das war ihr nie genug. Ursprünglich kommt sie aus West Philadelphia und verbrachte den Großteil ihrer Teenagerjahre bereits im Tonstudio und versuchte damals schon durch ihre Freundschaft zu Rapper A$AP Yams, der übrigens das amerikanische Hip-Hop-Kollektiv A$AP Mob gründete und damit auch den berühmten US-Rapper A$AP Rocky maßgeblich zum Erfolg verhalf , im Musikbusiness Fuß zu fassen. A$AP Yams starb übrigens im Alter von nur 26 Jahren an einem Drogen-und Medikamentencocktail. Er war es, der Chynna vorantrieb und sie ermutigte im Rap-Business Fuß zu fassen, was ihr in den letzten Jahren gelang.

Starb Chynna an einer Drogen-Überdosis?

Chynna hatte schon früh mit Drogen und Alkohol zu kämpfen. In einem Interview, mit dem Pitchfork Magazin im Jahr 2018, sagte sie: „Ich kam zu dem Punkt, an dem ich etwas tun musste, nur um auf die Bühne zu kommen und meine Arbeit machen zu können.“ Ob Chynna rückfällig wurde und an einer Drogenüberdosis starb, ist bis jetzt noch nicht klar. Sie wollte den Drogen ein für alle Mal abschwören und sich voll und ganz auf ihre Karriere konzentrieren. Im Interview mit Pitchfork meinte sie damals noch: „Vor zwei oder drei Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich nicht genug Schreckliches durchgemacht hatte, um diese Karriere zu verdienen.“ Nicht mal 3 Jahre später, schlug das "Schreckliche" nun wie eine Bombe ein und riss sie für immer aus ihrem jungen Leben.

