Blac Chyna: noch ein Baby?

Was hat sie sich nur dabei gedacht? Blac Chyna postete vor kurzem ein ganz besonderes Bild in ihrem Insta-Feed: ein Ultraschallfoto! Darauf zu sehen, ein Fötus, also ein ungeborenes Baby im Bauch seiner Mutter, das schon älter als 4 Monate ist. Diesen wirklich privaten Post, kommentierte sie mit "Blessed 2020" und erweckte damit den Anschein, noch in diesem Jahr ein weiteres Baby zu bekommen. Auch diese Stars erwarten 2020 ein Baby. Die erfolgreiche Musikerin hat bereits einen Sohn (Dream, 3) mit Rob Kardashian und einen weiteren Sohn (King Kairo,7) Rapper Tyga. Viele Fans freuten sich für ihr Idol, kommentierten süße Botschaften und gratulierten ihr zu der wundervollen Nachricht! Genau wie die deutsche Rapperin Loredana, die sich im vergangenen Jahr von ihrem Babydaddy trennte, ist auch Blac Chyna single.

Fans trauen Blac Chyna nicht!

Andere Fans machte diese plötzliche Nachricht jedoch skeptisch. Viele fragten sich, wer der Vater sein könnte und ob man nicht zuvor etwas gemerkt oder gesehen haben müsse. Bei der Oscar Verleihung trug die Rapperin nämlich ein sehr enges Kleid, das eine Schwangerschaft in dem Stadium mit Sicherheit verraten hätte.

Blac Chyna: belügt Fans für Fame!

Scheinbar waren ihr die Fragen zu heikel, denn nur kurze Zeit später löschte Chyna das Bild wieder und ließ die Fans mit Fragezeichen zurück! Das Online-Magazin "TMZ" stellte daraufhin Nachforschungen an und fand das Ultraschallbild! Allerdings nicht bei Blac Chyna, sondern auf der Instagram-Page einer berühmten russischen Maskenbildnerin. Die hatte das Bild bereits drei Stunden vor der Rapperin gepostet, um ihre Schwangerschaft zu verkünden. Scheint, als hätte Blac Chyna das Bild von ihr geklaut und das alles nur für Likes, Kommentare und ein bisschen Instagram-Fame.

Blac Chyna Posts Pregnancy Announcement… But Is Definitely ‘NOT Pregnant’! HUH?! – Perez Hilton https://t.co/HaFFodbv2F pic.twitter.com/i4Yavy4BM6 — Techinfinitylife (@Techinfinityli1) February 12, 2020

