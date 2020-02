Rapperin Doja Cat lässt bei ihrem Auftritt die Hüllen fallen

Das Jahr hat gerade erst begonnen, da werden wir schon mit viel nackter Haut von den Stars versorgt. Erst postet Miley Cyrus ein verbotenes Bild auf Instagram, dass ihren Fans einen Nippel-Blitzer gewehrt. Und dann zeigt sich auch noch Rapperin Doja Cat bei ihrem letzten Auftritt in einem transparenten Jumpsuit, der wirklich ALLES zeigt! 😱 Lediglich ihre Brustwarzen, die Umrisse ihres Pos und ihr Intimbereich werden mit verschiedensten Strass Steinchen „abgedeckt“. Wow! Das traut sich echt nicht jeder.

Auch andere Stars zeigen sich nackt auf Instagram und Co.

Doch, dass sich die Rapperin Doja Cat oftmals etwas freizügiger zeigt, ist eigentlich nichts Neues mehr. Denn erst 2018 sorgte sie mit dem Musikvideo zu ihrem Lied „Mooo“ für mächtig Gesprächsstoff. Dort zeigt sie sich in einem freizügigen Kuhkostüm und singt Zeilen wie „Bitch I´m a cow“. Mit Erfolg. Nachdem ihr Debütalbum „Amala“, was im März letzten Jahres erschienen ist, nicht wirklich erfolgreich war, schaffte sie mit dieser Single ihren Durchbruch. Ganze 64 Mio Mal wurde es bis jetzt gestreamt. Doch ihr Bühnenoutfit toppte dann doch nochmal alles. "Sex sells"! Das weiß nicht nur die Rapperin. Auch andere Stars, wie zum Beispiel Modelmama Heidi, lassen gern mal die Hüllen fallen und posten ihre Nacktbilder auf Instagram. Wir sind gespannt, was für schlüpfrige Bilder 2020 noch so ans Licht kommen werden.

