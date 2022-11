Nackt-Skandale bei den Harry-Potter-Stars!

Was ist denn da los? Die Harry-Potter-Stars lassen die Hüllen fallen! Erst Daniel Radcliffe, jetzt Rupert Grint alias Ron Weasley!

Daniel Radcliffe hat es in seinem Teaterstück "Equus" vorgemacht, Rupert Grint zieht nach: Splitterfasernackt zeigt sich der 19-jährige 'Harry-Potter' -Star in seinem neuen Film 'Cherry Bomb' (dt.: 'Die Kirschbombe')!

Als Ron Weasley in 'Harry Potter' ist Rupert längst nicht so sexy und freizügig wie in seiner neuen Rolle!

Gemeinsam mit Schauspielkollegin Kimberly Nixon hat er heiße Sex-Szenen gedreht und fand die Erfahrung toll:

"Ich fand das Drehbuch klasse!", sagt Rupert dem Sender BBC.

"Nach 'Harry Potter' wollte ich einfach mal was anderes machen - und dieser Film ist eine große Herausforderung! Zwei beste Freunde verlieben sich in das selbe Mädchen - eine Dreiecksbeziehung also!"