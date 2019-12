Update: Darfst du bald kein Instagram mehr nutzen?

Instagram-Update 1: Private Nachrichten

In den nächsten Wochen wird eine neue Regelung bei Instagram greifen. Die erlaubt euch dann eure privaten Nachrichten/DMs noch genauer einzustellen. Sobald die neue Funktion verfügbar ist, könnt ihr also entscheiden, von wem ihr Nachrichten erhalten könnt und wer euch zu Gruppen hinzufügen kann. Dabei habt ihr die Wahl zwischen allen Instagram-Nutzern oder nur Personen, denen ihr auch folgt. Bei Letzterem wärt ihr dann somit ein Stück sicherer vor komischen Gruppenchats, Hackern oder generell Leuten, auf die ihr nicht so Bock habt.😅

Hier könnt ihr bald eure Instagram-DMs einstellen Instagram

Instagram-Update 2: Altersbeschränkung

Die zweite neue Funktion auf Instagram verändert so einiges und ist auch jetzt schon aktiv. Es ist bereits seit Langem in den Nutzungsbedingungen der App festgesetzt, dass User mindestens 13 Jahre alt sein müssen, um sie zu nutzen. Allerdings wurde das bisher nicht abgefragt. Jetzt muss man das Alter bei Kontoeröffnung angeben. Ist das angegeben Geburtsdatum "zu jung", kann man nicht fortfahren.🔑 Verbindet man das Konto mit Facebook werden automatisch die Altersangaben von dort übernommen. Die Info ist jedoch für andere Instagram-Nutzer nicht sichtbar. Damit soll die App vor allem für jüngere Nutzer sicherer werden und sie vor nicht altersgerechten Inhalten schützen.

Ab sofort muss man sein Alter bei Instagram angeben Instagram

Wer unter 13 ist kann kein Instagram-Konto mehr eröffnen Instagram

