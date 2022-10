"Um die Welt mit Zac Efron": Alle Infos zu Staffel 2

"Um die Welt mit Zac Efron" Staffel 2: Start

Über zwei Jahre ist es nun schon her, seit die erste Staffel von "Um die Welt mit Zac Efron" auf Netflix erschienen ist. Seitdem warten Fans schon ungeduldig auf neue Folgen. Und wir haben gute Nachrichten: Das lange Warten hat schon sehr bald ein Ende! Am 11. November wird Staffel 2 auf dem Streaming-Anbieter online gehen! 😍

"Um die Welt mit Zac Efron": Darum geht’s

In der Netflix-Serie "Um die Welt mit Zac Efron" begibt sich der Schauspieler zusammen mit dem Wellness-Experten Darin Olien auf Weltreise, um spannende und revolutionäre Wege zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil zu erkunden - und neue Kulturen und Bräuche zu erforschen. In der ersten Staffel führte sie die Reise unter anderem nach Island, Costa Rica, Sardinien und den Amazonas-Regenwald. Wohin geht die Reise für Zac und Darin in der zweiten Staffel?

"Um die Welt mit Zac Efron" Staffel 2: Diese Orte besucht der Schauspieler diesmal!

Nachdem Zac und Darin in Staffel 1 sich eher auf Europa und Südamerika konzentriert haben, reisen die beiden in den neuen Folgen ausschließlich in Australien. Dort werden sie die vielen einzigartigen Biome des Landes erforschen und mehr über die unterschiedlichen Kulturen, die Artenvielfalt und die Möglichkeiten, diese zu schützen, erfahren. Dafür werden sich Zac und Darin mit führenden Umweltschützer*innen und Innovator*innen treffen. Vom weiten Outback bis hin zu den Korallenriffen des Landes wird also alles dabei sein. Was neben ihrer Mission, nachhaltige Lebensstile zu erkunden, auch nicht fehlen darf? Das einheimische Essen zu probieren. Das haben die Zac und Darin bereits in der ersten Staffel mit Begeisterung gemacht! Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf die neuen Folgen und darauf, Australien näher kennenzulernen.

