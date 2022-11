„Two And A Half Men“: Erste Folge für neue Serie geschrieben

14 Stars, die jetzt wieder normale Jobs machen

Wir kennen sie aus Teenie-Filmen , aus Serien-Klassikern , aber was machen die Stars heute so? Nicht alle von ihnen fanden Gefallen an einem Leben in der Öffentlichkeit. Alles, was Stars tun, wird ständig kommentiert, es lastet ein enormer Druck auf ihren Schultern – das ist nicht für jeden etwas. Einige Promis entschieden sich daher, einen klassischen beziehungsweise normalen Job auszuüben. Andere wiederum haben eine Mitte gefunden und sich ein zweites Standbein aufgebaut. Wir zeigen dir einige Stars, die heute wieder normale Jobs haben. ⤵️