„Twilight“ kommt zurück ins Kino!

Davon haben wir schon lange geträumt: Edward und Jacob endlich wieder in XXL auf der Kinoleinwand sehen zu können. Jetzt hat das Warten ein Ende, denn zum 10-jährigen Jubiläum des Deutschlandstarts von „Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen“ bringt CinemaxX alle fünf Teile der beliebten Vampir-Saga zurück ins Kino! Am 10. Februar zeigen die CinemaxX-Kinos die ersten drei Filme nacheinander – ihr könnt also einen richtigen Kino-Marathon starten. Eine Woche später, am 17. Februar folgen dann die übrigen zwei Filme mit Robert Pattinson, Kristen Stewart und Taylor Lautner in den Hauptrollen.