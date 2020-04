Twenty One Pilots Josh Dun stellte die Frage aller Fragen

Musiker Josh Dun und seine Langzeitfreundin Debby Ryan, welche du bestimmt aus der Netflix-Serie "Insatiable" kennst, sind bereits seit über sechs Jahren ein Paar. Falls du die erfolgreiche Teen Drama-Serie nicht kennen solltest, kannst du diese auf Netflix streamen. Aktuell bietet Netflix auch ein günstiges 3 Euro Abo an! 😍 Die Wege von Debby und Josh haben sich in den sechs Jahren zwar ein paar Mal getrennt, doch sie haben immer wieder zueinandergefunden. Denn wie sagt man so schön? Wahre Liebe findet immer wieder zusammen, egal was passiert. In der romanischen Vorweihnachtszeit 2018 hat der 31-Jährige seiner Liebsten dann die Frage aller Fragen gestellt. Seither sind die beiden glücklich verlobt. Doch haben die zwei Lovebirds nun heimlich geheiratet?

Josh Dun: Verdächtiger Ring am Finger!

Vor Kurzem wurde das neue Musikvideo von Twenty One Pilots zu "Level Of Concern" veröffentlicht . Dort war am Ringfinger von Josh Dun ein Ring zu sehen, welchen er zuvor noch nicht getragen hatte. 💍 Nun brodelt es natürlich in der Gerüchteküche und die Fans wollen wissen, sind Debby und Josh bereits Mann und Frau? Die 26-Jährige scheint wirklich sehr glücklich mit dem Pilots-Drummer zu sein und nach dem Terror mit ihrem Ex-Freund, wünschen wir Debby Ryan und Josh ein schönes Happy End zusammen 💕

