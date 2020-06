Traurige Nachricht für alle K-Pop-Fans

Es überschattet die gesamte K-Pop-Szene: Der plötzliche Tod von Yohan! Als Mitglied von TST zog er Tausende Fans in den Bann. Seit der Veröffentlichung neuer Songs Anfang des Jahres, wurde die siebenköpfige K-Pop-Band neben BTS am meisten gefeiert. Songs wie "PARADISE" und "Wake Up" sind regelrechte K-Pop-Hit-Giganten geworden. Der Südkoreaner gehörte schon lange zur Szene, da er bereits seit 2015 als Teil der Band NOM im Rampenlicht stand.

An was starb Yohan?

Nach den Berichten koreanischer Medien, starb der 28-Jährige K-Pop-Star am 16. Juni. Wie es zu dem überraschenden Tod kam, ist leider ungewiss. Kim Jeong-hwan, wie der südkoreanische Star mit bürgerlichem Namen hieß, soll am Donnerstag seine letzte Ruhestätte finden.

Wie geht es mit TST weiter?

Nachdem TST erst diesen Januar ein Comeback nach einem Jahr Pause feierte, ist die Zukunft der K-Pop-Band nach dem Tod von Yohan nun ungewiss. Mit der Single "Countdown" veröffentlichte die Band, die früher unter dem Namen Top Secret bekannt war, das sechste Single-Album seit dem Jahr 2017. Nun weiß keiner, wie es weitergeht. Fans und andere K-Pop-Artists wie BTS oder BLACKPINK zeigen sich traurig und schockiert zugleich.

