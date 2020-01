BLACKPINK gewinnen einen Award nach dem anderen

Klar, die Jungs von BTS gehen definitiv in die Musikgeschichte ein, denn kaum eine andere Band ist momentan so erfolgreich wie sie. Vor allem im Bereich K-Pop sind sie definitiv die Kings. Doch eine Gruppe setzt dem ziemlich viel Girl Power entgegen: BLACKPINK sind die momentan gefeiertste weibliche K-Pop-Gruppe und kommen mit ihrem Style, ihren Personalities und der mega Musik international super gut an. Das zeigt sich schon allein daran, wie viele Awards die Mädels im letzten Jahr mit nach Hause nehmen konnten – wie etwa den "Kid's Choice Award", den "People's Choice Award" oder den "Mnet Asian Music Award". Und auch 2020 haben BLACKPINK bereits einen Preis einstreichen können!

Ein BRAVO-Otto für BLACKPINK

Seit gestern sind die Gewinner der BRAVO-Otto-Wahl 2019 bekannt. Und tatsächlich konnten sich BLACKPINK in der Kategorie "K-Pop" gegen die anderen Nominierten BTS, Monsta X, NCT 127, EXO, Red Velvet, Stray Kids und TXT durchsetzen. Damit erhalten die Mädels den ersten Otto ever in dieser Kategorie. Außerdem stellte eine Twitter-Fanpage der Band auch fest, dass er damit der erste Award in diesem Jahr für die Mädels ist und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch BLACKPINK zum BRAVO-Otto in der Kategorie ‚K-Pop‘. Er ist BLACKPINK's erster Award in 2020👏🏻". Und wir gratulieren den Mädels natürlich auch und lassen ihnen ihren goldenen BRAVO Otto so schnell es geht zukommen!🤩

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!