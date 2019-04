NCT 127: Erste Tour außerhalb von Asien

NCT 127: Mega Tour

Die K-Pop-Boy-Band NCT 127 wird im Frühjahr ihre erste Tour außerhalb von Asien starten. NCT 127 hat gerade eine 14-tägige Tournee in Japan abgeschlossen und bereitet sich jetzt auf die Bühne in New Jersey am 24. April vor "The Neo City: Die Origin-Welttournee" ist derzeit für 11 Städte in den USA und Kanada geplant. Wie geil!!! Vielleicht haben wir Glück und die Boys kommen demnächst mal nach Deutschland. Im Interview mit Billboard verrieten sie einige spannende Details über die Tour, Social Media und ihr Leben:

Wie fühlst du dich bei deiner ersten Tour in Nordamerika? Bist du nervös?

Johnny: Ich bin sehr aufgeregt, weil ich eigentlich aus Chicago komme und es einer der Orte ist, an denen wir sein werden. Meine Heimatstadt! Allein alle Städte besuchen zu können, wird für uns alle eine neue Erfahrung sein, wenn wir mit unseren Teamkollegen touren können. Wir freuen uns einfach auf ein Treffen mit unseren Fans in Amerika.

Welche Art von Performance plant ihr für die Tour?

Taeyong: Derzeit sind wir auf unserer Japan-Tour. Also haben wir Dinge vorbereitet, von denen wir dachten, dass sie den japanischen Fans gefallen würden. Aber für diese nächste Tour werden wir es natürlich schaffen, damit auch unsere US-Fans es genießen können. Im Moment sind die Dinge nicht besonders angespannt, aber wir denken darüber nach, wie wir es besser auf das US-amerikanische Publikum abstimmen können. Wir werden bald mit dem Üben beginnen.

Glaubst du, dass ihr in Los Angeles am beliebtesten seid?

Mark: Hier gehen wir am meisten hin. Also wissen wir es nicht wirklich. Für die Tour könnten wir mit Fans in ganz Amerika interagieren. Aber bisher waren wir meist nur in LA.

Wie baut ihr eure Fangemeinde via Social Media auf?

Johnny: Wir machen alles. Wir haben unseren eigenen offiziellen Twitter- und Instagram-Account. Und YouTube. Ich denke, der größte Teil ist YouTube, denn hier können wir unsere Musikvideos, unsere Performances zeigen. Wir laden viele unserer vloggish-Videos hoch, damit die Leute nicht nur über die Musik, sondern auch über uns Bescheid wissen.

Gibt es eine Sache, die ihr neben der Musik gerne zusammen macht?

Johnny: Ich würde sagen, wenn wir alle zusammenkommen, ist es meistens, wenn wir essen. Ich versuche nicht, dass dies komisch klingt, aber wenn wir essen, haben wir eine gute Zeit rund um den Tisch. Wenn 10 Leute zusammen essen, ist das ein bisschen anders.

