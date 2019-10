BRAVO-Otto-Wahl 2019

Seit 1957 wird der goldene BRAVO-Otto jährlich vergeben – und zwar von euch! Ihr entscheidet, welcher eurer Lieblings-Stars den begehrten Award am Ende des Votings überreicht bekommt. 2018 konnten sich Cardi B, der "Riverdale"-Cast, Shawn Mendes, BTS und Bibis Beauty Palce über den knapp 30 Zentimeter großen Indianer freuen. In den Jahren zuvor haben Superstars wie Justin Bieber (24), Selena Gomez (26), One Direction, Britney Spears (37), Eminem (46) oder Michael Jackson (50 †) abgeräumt! Und jetzt ist es wieder so weit: In den Kategorien „YouTube/Social Media, „Beste Serie“, „Band/Duo“, „Hip-Hop national“, „Hip-Hop international“, „Sänger/in national“, "Sänger/in international“, "K-Pop" und "Newcomer/in" kannst du ab sofort zeigen, dass dein Favorit die krassesten Supporter hinter sich hat, und ihm so den größten Community-Award Deutschlands sichern!

So funktioniert die BRAVO-Otto-Wahl 2018

In jeder Kategorie gibt es neun Nominierte, für die ihr abstimmen könnt: