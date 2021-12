Trump – heftige Vorwürfe: er wollte Biden mit Corona anstecken

Trumps Corona Erkrankung

29. September 2020, Wahlkampf in den USA: Trump und Biden bieten sich ein heißes Duell im TV! Pikant: Der damals amtierende US-Präsident Trump soll zu diesem Moment schon drei Tage von seiner Infektion mit Corona gewusst haben und Biden absichtlich in Gefahr gebracht haben – behauptet Mark Meadows, Trumps ehemaliger Stabschef in seinem Buch „The Chief’s Chief“.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Elon Musk prognostiziert Katastrophe: Alles Leben wird ausgelöscht!

Gigantisches Vermögen: Ist Greta Thunberg die reichste Klimaaktivistin der Welt?

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

______________

Die zeitlichen Abläufe

Auch wenn Trump mit Übergewicht (er soll einen Body Mass Index von etwas über 30 haben, was medizinisch als adipös, also übergewichtig gilt) und wegen seines damaligen Alters von 74 Jahren selbst zu vulnerablen Gruppe einer Corona Erkrankung zählt – Biden hätte es mit damals 78 Jahren auch schlimm erwischen können.

Der Vorwurf: Trump soll von seiner Infektion mit SARS-CoV-2 im Vorfeld des Aufeinandertreffens mit Biden gewusst haben, berichtet The Guardian – und zwar schon am 26. September.

Das Treffen mit Biden fand drei Tage später am 29. September statt. Am 1. Oktober soll dann ein weiterer Test positiv ausgefallen sein, am 2. Oktober verkündete Trump auf Twitter, dass er mit Covid-19 infiziert sei und wurde wenige Stunden danach ins Krankenhaus gebracht.

Superspreader Event

Am Abend des 26. September – dem Tag also, an dem Trump angeblich positiv getestet wurde – fand zudem im Weißen Haus eine Ehrung von Amy Coney Barrett zur Nominierung zur Supreme Court Richterin statt.

Ein Event, das später als Superspreader-Event bezeichnet werden würde, da sich mindestens 12 Menschen hier infiziert haben sollen.

______________

AUCH INTERESSANT:

Donald Trump: Super peinliches Objekt in seinem Büro entdeckt 🙈😂

La Palma Vulkan sorgt für Horror-Szenario: Mega-Tsunami

Der jüngste Soldat der Welt: Gerade einmal 6 Jahre alt!

______________

Geheimer Test war positiv

Der positive Test vom 26. September wurde bisher geheim gehalten, so wird es im Buch des Ex-Stabschefs behauptet.

Ein weiterer sogenannter Binax Test soll dann negativ gewesen sein. Laut US-Gesundheitsbehörde können diese Tests aber falsche negative Testergebnisse liefern und sind nicht zu 100% sicher. Dennoch verließ sich Trump angeblich lieber auf das negative Ergebnis – obwohl, so wird behauptet, Trump bereits Symptome einer Corona Erkrankung, wie Müdigkeit oder Kurzatmigkeit, gezeigt haben soll.

Aufeinandertreffen mit Biden

Trump soll den negativen Test aber als Erlaubnis genommen haben, weiterzumachen, als ob nichts wäre, berichtet Meadows.

Am Tag der Debatte mit Biden in Cleveland soll Trump so spät in den TV-Studios angekommen sein, dass keine Zeit mehr für einen neuen Test blieb.

Im Studio wurden Abstands und Hygiene Regeln eingehalten – so gut es ging! Auch hier bleibt ein Restrisiko zudem damals keine Impfungen zur Verfügung standen und bei einem Live-TV-Event auch keine Masken getragen wurden. Die neuen Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass Trump dieses Event besuchte, obwohl er infiziert war und im Rahmen des Wahlkampfes, das Leben vieler Menschen und das seines Kontrahenten – und späterem Sieger der US-Wahl – Joe Biden absichtlich gefährdete, wie US Sender CNN berichtet.

Trump bezeichnet die neuen Vorwürfe als "Fake News".

*Affiliate Link