Tour-Highlights 2023: Diese Mega-Stars kommen nach Deutschland!

Nachdem seit 2020 einige Touren immer wieder abgesagt und/oder verlegt wurden, ging es in 2022 langsam wieder los. Gerade in der ersten Hälfte des Jahres mussten viele Künstler*innen aber noch einige Einschränkungen beachten und einhalten. 2023 scheint dies nun wohl (endlich) Geschichte zu sein und viele Mega-Stars aus der ganzen Welt geben auch wieder Shows in Deutschland! Wir haben die coolsten Konzert-Highlights hier für euch gesammelt.

Konzert-Highlights 2023: Louis Tomlinson

Nach seiner sehr erfolgreichen Welttour in 2022, geht Louis Tomlinson auch im Jahr 2023 wieder auf große Tournee. Er wird nicht nur die Songs von seinem neuen Album "Faith in the Future" performen, sondern diesmal auch in den großen Arenen Deutschlands spielen. Hier könnt ihr den Sänger live erleben:

29. August in Hamburg

17. Oktober in Köln

20. Oktober in Berlin

22. Oktober in München

Konzert-Highlights 2023: The Vamps

The Vamps feiern in 2022 ihr 10. Band-Jubiläum! Da lassen es sich Bradley Simpson, Connor Ball, James Brittain-McVey und Tristan Evans natürlich nicht nehmen, nach über drei Jahren für ein paar Shows auch nach Deutschland zu kommen. Sie spielen sogar teilweise an Orten, die sie vorher noch nie als Headliner besucht haben! 👀Hier könnt ihr The Vamps mit all ihren größten Hits im Gepäck sehen:

05. März in Köln

07. März in Frankfurt

08. März in München

Konzert-Highlights 2023: Lewis Capaldi

Er hat schon lange bewiesen, dass er kein One-Hit-Wonder ist, denn nach "Someone You Loved" stürmte er unter anderem auch mit "Before You Go" die Charts der Welt. Nach einer Auszeit meldete sich der Schotte nun mit "Forget Me" zurück – und das ziemlich erfolgreich. Fans können sich nun nicht nur auf sein zweites Studioalbum "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" freuen, denn der Sänger geht schon bald auf große Welttournee und macht dabei auch sechsmal Halt in Deutschland:

16. Februar in Berlin

19. Februar in Hamburg

21. Februar in Frankfurt

28. Februar in Köln

14. März in Stuttgart

15. März in München

Konzert-Highlights 2023: Dermot Kennedy

Der Ire mit der Power-Stimme meldet sich ebenfalls mit seinem zweiten Album "Sonder" zurück. Auf seiner Tour wird er seine ersten Hits wie "Power Over Me" und "Outnumbered", aber auch Songs von seinem neuen Album wie "Better Days" oder "Kiss Me“"performen. In diesen deutschen Städten könnt ihr den Sänger live erleben:

02. März in Leipzig

07. März in Stuttgart

09. März in Hannover

15. März in Frankfurt

16. März in München

18. März in Berlin

21. März in Hamburg

22. März in Köln

Konzert-Highlights 2023: Harry Styles

Er ist nicht nur als Sänger, sondern auch als Schauspieler aktuell sehr erfolgreich und gefragt. Dass er das alles unter einen Hut bekommt, ist echt bemerkenswert, denn nachdem er im Sommer durch Europa tourte, folgten darauf direkt Residenzen in verschiedenen US-Amerikanischen Großstädten. 2023 kommt Harry wieder nach Europa und wird dieses Mal ausschließlich die ganz großen Stadien füllen! In Deutschland wird er dabei sechs Konzerte in drei Städten spielen:

17. und 18. Mai in München

27. und 28. Juni in Düsseldorf

05. und 06. Juli in Frankfurt

Konzert-Highlights 2023: Lizzo

Die Sängerin wurde schon mehrfach mit einem Grammy Award ausgezeichnet und ist aus dem Musik-Business gar nicht mehr wegzudenken. Im Rahmen ihrer "The Special Tour" wird die Body-Positivity-Ikone auch drei Konzerte in Deutschland:

20. Februar in Hamburg

27. Februar in Köln

28. Februar in Berlin

Konzert-Highlights 2023: Måneskin

Nach ihrem Sieg beim Eurovision Songcontest 2021 sind Måneskin weltweit bekannt geworden. Songs wie "Beggin'", "I Wanna Be Your Slave" oder "Mammamia" sind nur drei Hits der italienischen Band, die wirklich JEDE*R schon mindestens einmal gehört hat. Nun kommen Måneskin im Rahmen ihrer "Loud Kids Tour" für zwei Konzerte nach Deutschland und in diesen Städten kannst du sie live erleben:

06. März in Berlin

10. März in Köln

Konzert-Highlights 2023: Yungblud

Er zieht sein Ding durch und ist zu einem echten Vorbild der GenZ geworden: Yungblud. Im März kommt der Brite im Rahmen seiner Welttournee mit seinem im September veröffentlichten Album "Yungblud" im Gepäck auch für zwei Konzerte nach Deutschland:

01. März in Berlin

05. März in Düsseldorf

