Sänger Lewis Capaldi: Schock-Diagnose!

Lewis Capaldi: Tourette-Diagnose

Damit hätte der “Someone You Loved“-Sänger Lewis Capaldi mit Sicherheit nicht gerechnet: Kürzlich bekam er von seinem Arzt die Schock-Diagnose “Tourette“-Syndrom! Wird das seinem Job als Musiker etwa in die Quere kommen?

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

______

Ein Glück nicht. Anfangs befürchtete Capaldi, aufgrund seiner Symptome, dass er eine degenerative Krankheit haben könnte. So war er „leicht erleichtert“, wie er selbst sagt, als er vom Arzt die Diagnose Tourette bekam. Doch wie äußert sich die Erkrankung bei dem Sänger?

„Meine Schulter zuckt, wenn ich aufgeregt, glücklich, nervös oder gestresst bin“, so der Schotte. Stört das etwa beim Gitarre spielen?

Lewis Capaldi beruhigt seine Fans

Capaldi beruhigte seine Fans auf Instagram, indem er ihnen versicherte: „Es ist nicht so schlimm wie es aussieht.“ Um das Schulterzucken zu behandeln, bekommt er etwa Botox in die Schulter gespritzt. Das soll helfen, die ungewollten Bewegungen zu stoppen.

So geht es dem Sänger mit der Diagnose

Für den Sänger ist die Erkrankung zum Glück nur an einigen Tagen unangenehm und an vielen anderen aushaltbar. Da der Schmerz kommt und geht, beschäftigt sich Capaldi eigenen Aussagen nach nicht regelmäßig damit. Manchmal gibt es sogar Phasen, in denen er monatelang gar keine Symptome habe.

Capaldi hat seinen Frieden mit seiner Erkrankung und der Diagnose gemacht: „Lieber Tourette als eine schreckliche Krankheit“.

Tourette beginnt meist im Kindesalter, die Ticks und Symptome bessern sich oft nach einigen Jahren. Einige haben sogar das Glück, dass die Erkrankung vollständig wieder verschwindet. Auch Sängerin Billie Eilish leidet an Tourette.