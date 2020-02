Lewis Capaldi: Witzig und talentiert

Er ist lustig, schräg und und real: Der "Forever"-Sänger ist kein gewöhnlicher Künstler. Daher kann es schon einmal sein, dass Lewis Capaldi mal ein Foto-Shooting auf dem Klo hält oder das Lewis Capaldi absichtlich unvorteilhafte Bilder von sich schießt und Sätze wie „Ich bin genau so schön wie Shawn Mendes und Justin Bieber“ darunterschreibt. Er findet das die sozialen Netzwerke wie Instagram, Twitter und Co. viel zu perfekt sind, und daher postet er gerne so viel Blödsinn auf Social-Media. Nun hat die selbst ernannte "schottische Beyoncé" wieder einen echten Brüller rausgehaut 😂

Lewis Capaldi feiert seinen Erfolg!

Denn mit seinem ersten internationalen Hit "Someone You Loved" schaffte Lewis Capaldi jetzt etwas Unglaubliches. Der Nummer-1-Song kletterte an die Spitze der US-Billboard-Charts und hielt sich dort 39 Wochen und in den offiziellen UK-Charts sogar unglaubliche 58 Wochen. "Someone You Loved" war bei den diesjährigen Grammys, soagr in der Kategorie "Bester Song des Jahres", nominiert. Nun hat er 23-Jährige Sänger mit dem Titel die eine Milliarde-Stream Grenze auf Spotify geknackt. Als Lewis, der gerade auf Tour in Europa ist, davon gehört hat, haute er natürlich wieder einen ironischen Post raus! So schrieb er unter ein Konzertbild: "Someone You Loved hat eine Milliarde Views und wir müssen UNSERE Leistung feiern. Und wenn ich unsere Leistung sage, dann meine ich natürlich MEINE Leistung. Natürlich hat mir niemand dabei geholfen und ich habe es ganz alleine zu diesem Erfolg geschafft. Übrigens habe ich nun beschlossen, dass mir niemand mehr direkt in die Augen schauen darf, wenn er nicht auch eine Milliarde Streams auf Spotify vorzuweisen hat!" Seine Follower gratulieren zu seinem Erfolg und feiern seinen Humor zu dem Posting übertrieben ab! 😆 🤪

