Lewis Capaldi verrät süße Liebesdetails

Sänger Lewis Capaldi ist offiziell wieder vom Markt! Und das bestätigte der „Someone You Loved“-Interpret sogar höchstpersönlich. In einem Interview mit Capital FM hatten einige Zuhörer die Möglichkeit, Lewis ganz persönliche Fragen zu stellen. So wollte ein Fan wissen, ob der Sänger denn eher ein Beziehungs-Typ sei oder das Leben als Single mehr genießt. Lewis Capaldi hatte darauf eine ganz klare Antwort: „Ich bin in einer Beziehung, wenn ich das andere sagen würde, würde meine Freundin mich umbringen.“ Aha! Da hat der Sänger also mal eben so ein ganz intimes Detail ausgeplaudert und er verriet noch mehr: „Ich habe noch niemandem gesagt, dass ich in einer Beziehung bin, also los geht’s… Sie hat rote Haare, sie hat eine ziemlich schnieke Stimme. Und das ist alles, was ihr von mir bekommt.“ Der Sänger plauderte außerdem aus, dass die beiden sich schon ziemlich lange nicht mehr gesehen haben, da sie vor einigen Wochen beschlossen den Lockdown mit ihren Familien, statt zusammen, zu verbringen. Lewis macht es also ziemlich spannend und wir wollen natürlich wissen: Wer ist diese Rothaarige, unbekannte neue Frau an seiner Seite?!

Liebescomeback mit Ex Paige?

Ein Liebescomeback mit seiner Ex-Freundin Paige Turley, die die britische Version von „Love Island“ gewonnen hat, können wir auf jeden Fall schon mal ausschließen. Erstens hat sie keine rote Mähne, zweitens ist Paige nach wie vor happy in love mit Finley Tapp, mit dem sie die Sendung gewonnen hat. Wer jedoch tatsächlich in Frage kommen könnte, ist die schottische Studentin Catherine Halliday. Ist sie die Frau, die Lewis Capaldi endlich wieder in die Augen schauen darf? Schon Anfang des Jahres wurden sie gemeinsam, Händchen haltend, in Lewis Heimatstadt West Lothian gesichtet. Außerdem folgt der 23-Jährige ihr auch auf Instagram. Es bleibt also weiterhin spannend. Hoffen wir mal, dass Lewis beim nächsten Interview vielleicht das ein oder andere Detail mehr ausplaudert.

