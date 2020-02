BRIT Awards: Lewis Capaldi & Co. räumen ab!

Bei der 40. Preisverleihung der BRIT Awards in London wurden gestern so einige Awards verliehen. Zu den großen Abräumer an diesem Abend gehören vor allem Lewis Capaldi, Mabel und mit an vorderster Front auch die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish. Sie gewann den Brit Award als beste internationale Solokünstlerin und performt zum ersten Mal live ihren James-Bond-Titelsong „No Time To Die“ und wird vom gesamten Publikum extrem dafür gefeiert. Bei ihrer Dankesrede wird es sehr emotional, denn Billie Eilish ist sauer und traurig zugleich. Auf der Bühne erklärt sie, dass sie sich in letzter Zeit von Cyber-Mobbing sehr gehasst gefühlt hat: „Aber als ich auf der Bühne stand und gesehen habe, wie ihr mich angelächelt habt, da wollte ich weinen", gibt sie unter Tränen zu.

Lewis Capaldi: Er bedankt sich mit einer Flasche Alkohol

Der größte Gewinner des Abends war allerdings der vierfach nominierte Lewis Capaldi. Er darf sich gleich über zwei BRIT Awards freuen. Ausgezeichnet wurde er für die Single des Jahres ("Someone You Loved") und schnappt sich on top noch den Titel als besten Nachwuchskünstler. Zusätzlich überrascht Lewis Capaldi aber noch mit seiner crazy Bühnen-Performance. Als der 23-Jährige von Sänger Tom Jones auf die Bühne gebeten wird, staunte das Publikum nicht schlecht, als er seine Dankesrede mit einer Flasche „Buckfast“ in der Hand zelebrierte. Dabei handelt es sich um ein alkohol- und koffeinhaltiges Getränk, dass im vereinigten Königreich bei den Jugendlichen besonders beliebt ist, um sich einen schnellen Rausch zu holen. Das der Schotte gerne feiert, ist ja kein Geheimnis. Zuletzt ließ es Lewis Capaldi zusammen mit Shawn Mendes und Camila Cabello auf einer Party mit Alkohol inklusive Küssen so richtig krachen.

Lewis Capaldi: Überrascht Fans mit verrückter Dankesrede

Für den zweiten Fragezeichen-Moment sorgt er gleich im Anschluss mit seiner zweiten Dankesrede. Da stellt er nämlich klar, dass der Song „Someone You Loved“ nicht seiner Ex-Freundin gewidmet sei, sondern seiner verstorbenen Oma. Anschließend bedankt er sich bei seiner Oma noch dafür, dass sie gestorben ist. Ein bisschen strange, lieber Lewis! 😁

