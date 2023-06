Tom Holland verteidigt "The Crowded Room" nach heftiger Kritik

Wir kennen Tom Holland vor allem in der Rolle des Peter Parker aka Spider-Man. In seinem neuesten Projekt lernen wir aber eine ganz neue Seite des Schauspielers kennen. In der Apple TV+ Serie "The Crowded Room" sehen wir Tom in der Rolle des Danny Sullivan.

Der Charakter basiert auf Billy Milligan, der in den 70er-Jahren verschiedene Verbrechen begangen hat – darunter bewaffneter Raub und dreifacher Vergewaltigung. Während den Gerichtsverhandlungen wurde bei Milligan eine dissoziative Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde der Angeklagte freigesprochen und in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Klingt doch eigentlich ganz spannend, oder? Die Umsetzung der Serie stößt aber nur bei wenigen auf Begeisterung….