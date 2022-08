Tom Holland: Liebestrip zu Zendaya zeigt, wie krass anders er ist

DIESE Stars fliegen unnötig viel in Privatjets herum

Gerade im Juli bekam Kylie Jenner erst einen krassen Shitstorm für einen unnötig kurzen Privatjet- Ausflug. Daraufhin wurde eine Liste der Nachhaltigkeits-Marketingfirma Yard veröffentlicht, die einige Stars auffliegen lässt! Sie zeigt, welche Promis die schlimmsten CO2-Emissionen mit ihren dekadenten Privatjets verursachen. Ganz vorne mit dabei sind Taylor Swift, Kim Kardashian und Travis Scott…

Tom Holland punktet mit Linienflug zu seiner Zendaya

Nach der Veröffentlichung dieser Liste war ja irgendwie klar, dass die Stars im Netz auseinandergenommen werden und heiß über ihre Privatjet-Nutzung diskutiert wird. Und gerade deshalb können die Leute jetzt wohl nicht mehr aufhören, über Tom Holland zu reden. Er nahm kürzlich nämlich anstatt des schicken Privatjets einen Linienflug zu seiner Liebsten, die in Budapest gerade Dune: Part Two dreht. Mit dieser Aktion ist er seinen Promikolleg*innen in Sachen Umweltbewusstsein um Einiges voraus und wir feiern es!

Spider-Man-Star beim Stricken erwischt

Gesichtet wurde der süße Schauspieler von einer anderen Passagierin, die heimlich ein Foto aufnahm. Ein Tik-Tok-Nutzer teilte den Schnappschuss mit den Worten: „POV: Die Freundin deiner Mutter saß im Flugzeug neben Tom Holland und hat dir ein Bild von ihm beim Stricken geschickt.“

Sehr verständlich, dass die Fans ihn nach so einer Aktion feiern und das war übrigens auch nicht das erste Mal. Bereits im Februar gingen ein Foto und ein Video von Tom mit einem Fan auf einem kommerziellen Flug viral. Ein Star ohne Starallüren - lieben wir!

