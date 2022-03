Tom Holland: Geheimes „Spider-Man“-Video aufgetaucht

Tom Holland: Teile seiner "Spider-Man"-Audition werden veröffentlicht

"Spider-Man: No Way Home" ist endlich als Stream verfügbar! Und zur Feier des Tages veröffentlichte der offizielle "Spider-Man"-Account auf Instagram ein neues Video.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Tom Holland: 10 Fakten über den "Spider-Man"-Star

Tom Holland blamiert sich am "Spider-Man“-Set

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Dieses zeigt die drei Hauptdarsteller*innen Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon, die sich ihre Audition-Tapes für "Spider-Man" gemeinsam anschauen. Vor allem bei dem von Tom Holland haben die drei wirklich viel zu lachen.

Tom Holland: So lief seine "Spider-Man"-Audition ab

Tom Holland hängt sich für seine Filmprojekte immer voll rein. Der Schauspieler musste unter anderem Mal abnehmen, weil er nach "Uncharted" zu dick für "Spider-Man" war. In seinem Audition-Tape als Spider-Man für "The First Avenger: Civil War" gab der Schauspieler auch alles: Zunächst kommt er nicht einfach normal ins Bild, sondern zeigt seine athletischen Fähigkeiten und schlägt zwei Saltos! Mit seinen imaginären Netzschießer holt er dann noch einen Schuh ins Bild.

"Spider-Man"-Produzentin Amy Pascal erzählte in einem Interview, wie Tom Holland alle sofort mit diesem Video überzeugt hat: "Ich glaube, es wurde jemals infrage gestellt, wer es sein wird – von der ersten Sekunde an war er lustig, selbstironisch, unschuldig und er hatte eine schreckliche Frisur von einem seiner vorherigen Filme. Tom hat den Charakter auf eine Art und Weise verkörpert, wie es ich glaube, keiner von uns je zuvor gesehen hat." Mit ihrer Entscheidung Tom Holland als den neuen "Spider-Man" auszuwählen, haben die Verantwortlichen auch alles richtig gemacht, wie sich schnell zeigte. Die Filme gehören nämlich mit zu den erfolgreichsten Marvel-Produktionen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->