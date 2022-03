"Spider-Man: No Way Home": Jetzt zum Streamen verfügbar

Obwohl "Spider-Man: No Way Home" aktuell immer noch in ausgewählten Kinos zu sehen ist, hat Sony den digitalen Verkauf und den Verkauf von Blu-rays und DVDs nach vorne verlegt. Und das hat auch einen bestimmten (und auch heftigen) Grund! ⤵️

Neuer "Spider-Man" Film jetzt online!

Geplant war, dass "Spider-Man: No Way Home" mit Tom Holland, Zendaya & Co. erst am 22. März 2022 digital zum Kauf und Streamen verfügbar sein wird. Nun hat sich der digitale Release allerdings nach vorne geschoben. Ab heute, den 15. März 2022, kann man "Spider-Man: No Way Home" bei verschiedenen Streaminganbietern anschauen und kaufen. Zum einen bei Amazon Prime Video, Apple TV, Sky, Maxdome, Rakuten TV, Google Play und im Microsoft Store. Sony musste den Release nach vorne verschieben, da eine hochwertige Raubkopie im Umlauf ist.

Krasses Bonusmatieral für Fans

Auf die Veröffentlichung der DVD und der Blu-ray Version von "Spider-Man: No Way Home" müssen sich Fans aber noch ein wenig gedulden. Diese sind am 12. April 2022 käuflich zu erwerben. Vorbestellen kannst du die DVDs und Blu-rays aber jetzt schon! Unglaubliche zusätzliche 80 Minuten an Bonusmaterial wird es hier für die Fanbase geben. Lustige Outtakes, erweitere und gelöschte Szenen gehören hier dazu. Was für coole Nachrichten! 🤪

