Tom Holland: Er soll als Spider-Man zurückkehren! 😍

Tom Holland: Einer der beliebtesten Marvel-Superhelden

Die "Spider-Man"-Filme mit Tom Holland gehören zu den erfolgreichsten Marvel-Filmen aller Zeiten und vor allem der dritte Teil "No Way Home" fesselte alle Zuschauer*innen. Kein Wunder, dass diese also noch nicht genug Tom in der Rolle der "freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft" haben.

Ob die Verantwortlichen dem Wunsch der Fans nachgehen und den Briten doch noch für weitere Filme unter Vertrag nehmen? So ganz sicher ist das zwar noch nicht, aber nach dem Erfolg der Filme wäre es ziemlich unklug, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen – und so wie es aussieht werden wir Tom gleich in mehreren neuen Marvel-Projekten sehen können in den nächsten Jahren…

Tom Holland: Rückkehr als Spider-Man?

Ob und wie es weitergeht, hängt natürlich nicht nur von Marvel ab, sondern auch von ihrem "Spider-Man"-Star Tom, denn ohne ihn würde es nicht laufen. Auch wenn der Schauspieler sich in nächster Zeit eine Auszeit nehmen wollte, scheint er trotzdem bereit zu sein, wieder in seinen „Spider-Man“-Anzug zu schlüpfen. Anscheinend soll der 26-Jährige bereits einen neuen Marvel-Deal für sechs Projekte unterschrieben haben. Welche Projekte das sind? Zum einen drei weitere "Spider-Man"-Filme, zum anderen soll Tom auch eine Rolle in "Daredavil: Born Again" und in den Avengers-Filmen "The Kang Dynasty" und "Secret Wars" bekommen. Bestätigt ist dies aber noch nicht.

