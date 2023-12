Tom Holland: Das liebt er an Zendaya

Am Set von "Spider-Man" lernten sich Tom Holland und Zendaya kennen – und lieben. Es dauerte aber ein paar Jahre, bis die beiden schließlich in 2021 ihre Beziehung öffentlich machten – wie lange sie eventuell zuvor schon ein Paar waren, ist bis heute unklar. Größtenteils halten sie ihre Beziehung privat. So ganz können sie sich der Öffentlichkeit aber nicht entziehen. Seien es Paparazzi, die sie bei gemeinsamen Dates fotografieren oder Fans, die sie zusammen antreffen.

Von ihnen aus gibt es selten freiwillige gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit. Manchmal kommt dann aber doch das ein oder andere gemeinsame Bild, das Zendaya und Tom Holland auf ihren Instagram-Accounts posten (vor allem an den Geburtstagen des jeweils anderen – wie cute! 😍) oder wenn sie sich gegenseitig bei Events und Projekten unterstützen. Aufmerksame Fans haben auch gemerkt, dass Tom immer unter den ersten ist, die unter Zendayas Instagram-Posts kommentieren. In einem Interview spricht der Schauspieler nun auch zum ersten Mal darüber, was er an Zendaya besonders schätzt.