Timothée Chalamet: Ist "Dune" das neue "Star Wars"?

Endlich ist es so weit! Viele Filmprojekte, die schon seit Monaten in der Pipeline stehen, werden nun nach und nach fertiggestellt. Nicht nur der Release von "Dune" hat sich aufgrund der Corona-Pandemie verschoben, sondern auch viele andere Serien und Filme waren davon betroffen. Nun haben die Kinos wieder offen und auch Netflix und viele andere Streaminganbieter versorgen uns nach und nach mit neuen Produktionen. "Dune" strotzt nur so von einer krassen Star-Besetzung! In der Hauptrolle haben wir "Call Me by Your Name"-Schauspieler Timothée Chalamet. Aber auch Jason Momoa ("Aquaman"), Zendaya ("Spider-Man"), Dave Bautista ("Guardians of the Galaxy") und Oscar Isaac ("Star Wars") und viele weitere sind in das Projekt involviert. Die heiß erwartete Sci-Fi-Neuverfilmung von Regisseur Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049") hat den 16. September 2021 als deutschen Kinostart. Timothée Chalamet wollte die Rolle in "Dune" so sehr, dass er sogar zum Stalker wurde und absolut nicht lockergelassen hat! ⤵️

"Dune“ basiert auf einer Romanvorlage von Frank Herbert aus dem Jahr 1965. Verfilmt wurde die Story bereits in den 1970er-Jahren wird aber nun nochmals aufgerollt mit all den neuen Special-effects, die Hollywood inzwischen zu bieten hat. Doch um was geht's? Wir schreiben das Jahr 10191. Dune ist ein Wüstenplanet in einer sehr weit entfernten Zukunft. Verschiedene Planetensystem wurden besiedelt. Es haben sich unterschiedliche Häuser (Gruppierungen) gebildet. Wie immer geht es um Macht. Alle wollen die Herrschaft über Dune, den wichtigsten Planet im System. Doch wie wird dieser Kampf ausgehen? Timothée Chalamet spielt Paul Atreides, der erste Imperator aus dem Hause Atreides. Es wird ihm eine gewisse Ähnlichkeit zu Kylo Ren unterstellt. Und auch andere Übereinstimmungen hinsichtlich "Star Wars" und dem Movie "Mad Max" sollen da sein. Was hat Timothée Chalamet alles getan, um diese Hauptrolle zu ergattern?

Für Timothée Chalamet könnte das die Rolle werden, die ihm seinen schauspielerischen Durchbruch ermöglicht. Natürlich hat der 25-Jährige schon bei einigen erfolgreichen Projekten mitgespielt, aber diese Rolle könnte ihn aus der Liebes-Drama-Bubble herauskatapultieren. Bisher hat er nämlich nur in solchen Filmen mitgespielt! Als Timothée damals mitbekommen hat, dass "Dune" umgesetzt werden soll, hat der Schauspieler seine Google-Benachrichtigungen auf seinem Telefon eingeschalten, um den Film im Auge zu behalten und nichts mehr zu verpassen. Und es geht noch weiter. Er ist dem Regisseur Denis Villeneuve nachgeflogen. Dieser war zu dem Zeitpunkt in Frankreich bei den Filmfestspielen. Aber Timothée musste persönlich mit ihm reden, um ihn zu überzeugen, dass er der Richtige für die Hauptrolle in dem Sci-Fi/Abenteuer-Film ist. Wie man sieht, hat sich diese Hartnäckigkeit ausbezahlt. Er hat seine Traumrolle bekommen und bis zum Schluss nicht aufgegeben! 💪🏻

