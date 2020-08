TikTok-Queen Jasmin: Schwanger mit nur 17 Jahren

Jasi (TikTok: jasi_xx3) ist mit 1,2 Millionen Followern (Stand 24.08.2020) ein echter Superstar auf TikTok. Ihren Fans gewährt sie Einblicke in ihren Alltag, postet coole Dance-Clips, witzige Lip-Sync-Videos und immer öfter auch Babybauch-Updates, denn: Jasi erwartete ein Baby! Eine Tatsache, die für viel Wirbel im Netz sorgte, denn Jasi ist erst 17 und nicht mehr mit Sean, dem Vater des Kindes, zusammen. Für viele waren die Schwangerschafts-News also ein Grund zur Aufregung, für Jasi das größte Glück. Sie freute sich riesig auf ihre Tochter und bereitete sich zusammen mit ihrer Schwester auf die Geburt vor, denn: Auch Jasis Schwester Beatrice erwartet ein Baby! Während die sich aber noch 2,5 Monate gedulden muss, verkündete Jasmin jetzt, dass ihre Tochter schon das Licht der Welt erblickt hat!

Herzlich Willkommen, kleine Eleyna!

Einen Tag vor dem geplanten Geburtstermin teilte Jasi ihren Fans auf Instagram mit: "Meine kleine, süße Tochter Eleyna ist heute (am 23.08.2020) auf die Welt gekommen & das zum Glück gesund!" Wie die Geburt verlief, berichtete Jasi noch nicht, nur, dass sie überglücklich sei, ihre Kleine endlich in ihren Armen halten zu dürfen. Süß! Viele Social Media-Stars beglückwünschten die frischgebackene Mutter, so schrieb zum Beispiel Alina Mour: "herzlich willkommen eleyna!❤️👼🏻 Glückwunsch euch allen!!!" Auch Jasis Fans freuen sich für die 17-Jährige: "Du bist für mich jetzt schon so eine tolle Mutter. Genieß die Zeit mit deiner Tochter Eleyna und sei immer für sie da in guten und in schlechten zeiten😍❤️💖GLÜCKWUNSCH ❣️🎉🎉" Auch wir gratulieren Jasi zur Geburt und wünschen ihr und ihrer Tochter alles Gute und Gesundheit!

