TikTok-Star Jasi: Auch ihre Schwester ist schwanger!

TikTok-Queen Jasmin: Schwanger mit 17!

Jasi (@jasi_xx3) ist eine der bekanntesten deutschen TikTok-Stars und auch auf Instagram gehört sie mit 664.000 Followern (Stand: Juni 2020) zu den ganz Großen. Täglich postet sie Insights aus ihrem Leben: Beim Essen, am See und in der Bahn. Vor rund 8 Wochen verkündete sie dann auf der Social Media-Plattform: „Für manche wird es ganz plötzlich kommen, andere haben es sich schon gedacht & ja es stimmt, ich bin schwanger.“ Ein Post, der für viel Wirbel im Netz sorgt, denn: Jasi ist erst 17 und nicht mehr mit Sean, dem Vater des Kindes, zusammen. „Viele haben mich gleich auf mein Alter reduziert, aber ich bin mir meiner Verantwortung durchaus bewusst.“, erklärt die Beauty im Interview mit BRAVO Girl!. Unterstützung bekommt sie von Freunden und Familie und auch ihre Fans freuen sich für Jasi. Eine ihrer Followerinnen schreibt unter den Post des TikTok-Stars: „Wow, ich glaube du wirst ne gute Mama und ich wünsche dir und deinem Kind alles erdenklich Gute.“ In BRAVO Girl! erzählt die 17-Jährige, dass sie sich auf das Kind freut „Ich bin richtig glücklich und freue mich auf den Moment, die Kleine endlich in meinem Armen halten zu dürfen.“ Und nicht nur Jasi freut sich auf ihren Nachwuchs, zurzeit herrscht ein echter Baby-Boom und super viele Stars werden 2020 Eltern!

Baby-News von Jasis Schwester

Jetzt kommt raus: Jasi wird nicht nur Mutter, sondern bald auch Tante! Ihre Schwester Beatrice (21) bekommt nämlich auch ein Baby! Das berichtet Jasmin mit einem süßen Babybauch-Foto der beiden auf Instagram. Der TikTok-Star verrät „Es ist von ihrem Verlobten und sie haben es gemeinsam schon seit Monaten geplant!“. Beatrice erklärt auf ihrem TikTok-Kanal, dass sie sich schon vor 9 Monaten das Verhütungsstäbchen rausnehmen hat lassen. Sie ist mittlerweile in der 10. Schwangerschaftswoche, ihre Schwester Jasi bereits in Woche 23. YouTube-Star xLaeta schreibt unter Jasis Baby-Post: „Eure Kinder werden einfach direkt schon einen besten Freund im Leben haben“ So cool: Jetzt können sich die Schwestern zusammen auf den Nachwuchs vorbereiten! 😍

