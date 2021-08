TikTok-Star Bryce Hall von Kampfsportler niedergeschlagen

Bryce Hall kämpft gegen Kampfsport-Legende Vitor Belfort

Bryce Hall scheint in letzter Zeit ein Fan von Boxkämpfen zu sein. Im Kampf gegen YouTuber Austin McBroom kassierte Bryce ein blaues Auge und musste sich sogar ein bisschen gegen Hater wehren, die ihn dafür belächelten. Besser lief es dann in einem Faustkampf mit dem deutschen TikToker JamooTV, der aktuell in Los Angeles ist um das Herz von Addison Rae zu erobern. Jetzt hat sich Bryce Hall jedoch den schwersten Gegner ausgesucht: Kampfsportler und UFC Legende Vitor Belfort. Auf TikTok kursieren aktuell Videos von Bryce, der wieder im Ring steht und das ausgerechnet mit einem Light Heavyweight und Heavyweight Champion. In dem Video wird Bryce Hall binnen Sekunden von dem Kampfsportler niedergeschlagen …

Bryce Hall schnapp Luft: TikTok-Star von Kampfsportler niedergeschlagen

In dem TikTok-Video sieht man, dass sich Bryce Hall und Vitor Belfort für eine kleine Sparring-Runde (eine Trainingsform) im Ring getroffen haben. Der Kampfsportler drängt den TikTok-Star in die Ecke, wo Bryce ein paar ziemlich harte Schläge am Körper kassiert und niedergeschlagen wird. Der letzte Schlag lässt Bryce Hall sogar ziemlich nach Luft schnappen, am Ende gibt's dafür noch ein begeistertes "WOW". Champion Belfort sieht jedoch Potenzial in dem TikTok-Star und sagt: "Ich sehe sehr viel Stärke in dir, aber du bist wie ein Bulle, der noch trainiert werden muss. Findet ihm einen Gegner an dem Tag, an dem ich Oscar bekämpfen werde. Du kommst hier her und trainierst wie ein Kämpfer. Meine Regeln, werden deine Regeln. Finde einen Gegner und ich werde dein Trainer." Eigentlich ein unschlagbares Angebot für jemanden, der Gefallen am Boxen gefunden hat. Am 11. September wird Belfort übrigens gegen Oscar De La Hoya in einem Profi-Wettkampf in LA antreten. Wird Bryce Hall auch wieder in den Ring steigen? Das bleibt abzuwarten …

