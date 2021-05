TikTok: Bryce Hall fordert Schlägerei mit Rapper!

Sollte TikTok-Star Bryce Hall seinen Boxkampf absagen?

Ob das böse enden wird für TikTok-Star Bryce Hall? Er wird am 12. Juni 2021 gegen den YouTuber (und ehemaligen Basketballspieler) Austin McBroom kämpfen. Und schon beim gemeinsamen Interview vorm Kampf sind die beiden aufeinander losgegangen! Die zwei haben sich gegenseitig mit ihren Worten und Aussagen provoziert, bis Bryce Austin gepackt hat und am Boden mit ihm gerungen hat. Nun macht sich Austin über ihn witzig, postete einen Videoausschnitt des Beefs und schrieb dazu: „Bryce ist genau so stark, wie mein 10 Monate alter Sohn … Wie kann man von seinem eigenen Stoß umfallen? 😂“

Doch das alleine ist nicht der einzige Boxkampf, der auf ihn zukommt. Bryce Hall, der Ex-Freund von Addison Rae, hat auch YouTuber und Rapper KSI provoziert und ihm zu einem Fight herausgefordert. Bryce twitterte: "KSI hat gesagt, er würde mich im Ring besiegen. HAHAHAHA. Wenn er den Sch**ß am 12. Juni vorbei ist, werde ich ihm den Ar*** versohlen. Das wird passieren." Ist das ein Versprechen oder spuckt TikTok-Star Bryce Hall nur große Töne als Promo? Fans machen sich jedenfalls große Sorgen, dass er einige Schläge einstecken muss (und K.O. geht), und raten ihm, den Kampf nicht anzutreten …

Wieso ist Bryce Hall so aggressiv?

Das Fragen sich so einige die vergangen Tage. Ist Bryce Hall immer noch eifersüchtig auf seine Ex Addison Rae, die auf der MTV Movie Awards Bühne mit Tanner Buchanan geknutscht hat? Die On-Off-Beziehung der beiden TikTok-Stars macht immer wieder Schlagzeilen, doch nun soll endgültig Schluss sein zwischen den beiden . Ob er deswegen innerlich so kocht? Vielleicht wird ihm diese Wut für seine Boxkämpfe hilfreich sein. Wir sind gespannt! 💪🏻

