Sway Life: So kannst du die Reality-Serie mit Bryce Hall gucken

Sway Life: TikTok-Stars veröffentlichen Reality-Serie

Junge Content-Creator, die sich als Kollektiv zusammenschließen, das ist das Prinzip hinter den bekannten TikTok-WGs Hype House oder Sway House. Das Sway House, bestand aus Noah Beck, Bryce Hall, Josh Richards, Blake Gray, Anthony Reeves, Kio Cyr, Quinton Griggs, Griffin Johnson und Jaden Hossler. Sie waren ungefähr ein Jahr als Gruppe aktiv, bestätigten jedoch vor wenigen Wochen ihr Kollektiv-Aus. Mit dem Sway House ist also Schluss! Doch nun erscheint tatsächlich eine Reality-Show über die Jungs. Sway Life ist der Name der Serie und soll zeigen, wie ihr tägliches Zusammenleben als TikTok-Kollektiv war. Was passierte neben Daily-Content-Produktionen noch? Die Fans der TikTok-Stars sollen ehrlichen Einblicke hinter die Kulissen bekommen. Aber nun eine der wichtigsten Fragen: Wo und wie kann man die Reality-Serie mit Bryce Hall gucken?

So kannst du die Reality-Serie Sway Life mit Bryce Hall gucken

Der Startschuss von Sway Life ist am 29. März 2021 . Auf IGTV und auf Facebook Watch kannst du dir dann die Reality-Serie anschauen. Es sollen unglaubliche drei Folgen pro Woche erscheinen. Also es wird jede Menge Material von den TikTok-Stars geben und der Trailer allein macht auch schon mega neugierig. Was ist den Boys alles hinter den Kulissen passiert? Was beschäftigt sie in ihrem privaten Leben? Wie ist es Millionen von Followern zu haben? Wir sind gespannt, welche neuen Facts wir in der Doku erfahren werden! 😏 ⤵️

