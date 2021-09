TikTok ohne Wasserzeichen: So geht’s!

TikTok ohne Wasserzeichen: Geht das überhaupt? Und wenn ja: Darf ich das überhaupt? Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum wir ein TikTok herunterladen wollen. Schließlich sind manche TikToks enorm aufwendig und brauchen Stunden an Vorbereitung und Durchführung! Da wäre es ja nur klug, aus den gedrehten Videos das Meiste herauszuholen, oder?

Das Problem: Nach dem Herunterladen haben sie ein ziemlich nerviges Wasserzeichen. Gerade, wenn wir den Content auch an anderer Stelle verwenden wollen, ist das supernervig. Tatsächlich gibt es Möglichkeiten, die Videos auch ohne Wasserzeichen herunterzuladen. Wir haben uns die Sache mal angeschaut, klären über die rechtliche Lage auf und verraten dir, mit welchen Apps du am besten die Wasserzeichen loswirst.

TikTok: Die krassesten und verrücktesten Challenges

Warum ein TikTok ohne Wasserzeichen herunterladen?

Wie gesagt, es gibt viele Gründe, warum man ein TikTok ohne Wasserzeichen herunterladen möchte. Wenn man das Video selbst gedreht hat, möchte man es vielleicht einfach gerne auf anderen Kanälen wie bspw. Instagram posten. Das geht generell recht problemlos – allerdings ist die Qualität des Videos dann ziemlich gemindert und obendrein hat es auch noch ein TikTok-Wasserzeichen in der Ecke. Nicht besonders ansehnlich! Für User*innen auch nicht erfreulich: Schließlich wird so auf den ersten Blick klar, dass man gerade zweitverwerteten Content sieht. Und noch ein Problem gibt es: Im Februar diesen Jahres hat Instagram in einen Post verkündet, dass es „Videos mit schlechter Qualität“ und „Content, der sichtbar von anderen Apps recycelt wurde“ (eben mit Logo/Wasserzeichen versehen ist) schwerer im Reels-Tab zu finden sein wird. Autsch! Grund genug also, das Wasserzeichen von TikTok auf irgendeine Weise loszuwerden, aber wie?

So bekommst du TikToks ohne Wasserzeichen

Es gibt verschiedene Apps und Programme, mit denen sich Wasserzeichen von TikToks entfernen lassen können. Erst einmal musst du das Video aus der App herunterladen. Das geht allerdings nur, wenn der*die Creator*in das auch erlaubt hat! Andernfalls gibt es andere Möglichkeiten, wusstest du bspw. dass du eine Bildschirmaufnahme als Video machen kannst? 😋 Habt ihr das Video heruntergeladen, könnt ihr entweder:

Eine App nutzen, die Wasserzeichen von TikToks entfernt. Die verschwinden immer mal wieder „vom Markt“, weil TikTok kein Fan von so etwas ist. Sucht am besten im Play- bzw. App Store nach „TikTok ohne Wasserzeichen“ und seht euch die Bewertungen an. Kostenlose Apps leisten gute Dienste, ihr müsst kein Geld in die Hand nehmen.

Kostenlose Apps leisten gute Dienste, ihr müsst kein Geld in die Hand nehmen. Alternativ könnt ihr auch an eurem Laptop das Wasserzeichen entfernen. Die Tools dafür findet ihr durch eine fixe Google-Suche. Achtet aber darauf, dass ihr auf einer seriösen Seite eure Videos hochladet! Andernfalls riskiert ihr eine dicke Virenladung, nur weil ihr ein TikTok ohne Wasserzeichen haben wollt.

Andernfalls riskiert ihr eine dicke Virenladung, nur weil ihr ein TikTok ohne Wasserzeichen haben wollt. Wie bereits gesagt, könnt ihr euch einfach eine Bildschirmaufnahme eures Handys machen, während ihr das Video anschaut. Viele Smartphones haben eine App dafür bereits integriert (beim iPhone ist das bspw. Standard).

Darf ich ein TikTok ohne Wasserzeichen besitzen?

Generell ist es erlaubt, ein TikTok herunterzuladen – besonders dann, wenn der*die Creator*in die Möglichkeit des Downloads auch bereitstellt! Dann hat das Video ja auch das Wasserzeichen und der Ersteller genießt den Urheberrechtsschutz. Anders sieht es aber aus, wenn du ein TikTok ohne Wasserzeichen herunterlädst, dann gelten folgende Einschränkungen:

Du darfst das Video nicht irgendwo hochladen und als deinen eigenen Content ausgeben – es sei denn, du hast die Genehmigung der*des Urhebers*Urheberin

Du darfst das Video nicht bearbeiten oder verändern. Auch hier gilt: Wenn der*die Urheber*in das Go gibt, bist du auf der sicheren Seite

Auch hier gilt: Wenn der*die Urheber*in das Go gibt, bist du auf der sicheren Seite In den AGB von TikTok ist vermerkt, dass das – nicht-kommerzielle – Herunterladen von TikToks erlaubt ist. Solange du also kein Geld mit den Videos machst, kannst du privat damit machen, was du willst!

