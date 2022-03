TikTok: Neues Update verändert alles!

TikTok: Zeitlimit für Videos wird deutlich verlängert

Als TikTok an den Start ging, konnten auf der App Videos mit einer Maximallänge von 15 Sekunden hochgeladen werden. Der unglaubliche Erfolg der Kurzvideos inspirierte schnell den Rest der Social-Media-Welt dazu, ebenfalls ähnliche Formate einzuführen. So entstanden unter anderem Instagram Reels und YouTube Shorts, die aber bei Weitem nicht sie erfolgreich sind, wie TikTok.

TikTok "klaute" aber auch Funktionen von anderen Social-Media-Plattformen: Zum Beispiel kann man unter bestimmten Voraussetzungen auch Livestreams auf TikTok machen. Das 15-Sekunden-Limit auf der App wurde nach kurzer Zeit erst auf eine Minute erhöht, letzten Sommer dann bereits auf drei Minuten. Mit einem neuen Update werden jetzt noch längere Videos auf TikTok möglich…

TikTok: Ist das Update sinnvoll?

Zehn Minuten lange Videos auf TikTok? Was letztes Jahr vielleicht noch unvorstellbar war, ist mit dem neuen Update jetzt möglich. Damit greift die App jetzt einen anderen Konkurrenten an, auf dem bisher lange Videos hochgeladen wurden: YouTube. Nun ist also auch ausführliches Storytelling auf TikTok möglich. Aber zerstört das nicht den ursprünglichen Charme der App? Die Nutzer*innen lieben es doch schnell und in kurzer Zeit möglichst viel Content aufzunehmen und anzuschauen. Wie erfolgreich diese Funktion letztendlich auf der App sein wird, zeigt sich bestimmt in den ersten Wochen…

