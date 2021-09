TikTok live gehen: Wie geht’s?

So breit aufgestellt ist TikTok

Die Social-Media-Plattform TikTok (früher musical.ly) ist derzeit immer noch die Plattform, auf der man am schnellsten Reichweite generieren kann. Keine andere Plattform bietet so einen kreativen Freiraum. Vielen Content Creatorn und Unternehmen ist auch der bekannte blaue Haken auf TikTok sehr wichtig. Auch du kannst (wenn du ein paar Schritte befolgst) diesen blauen Haken bekommen. TikTok-Videos ohne Wasserzeichen oder mit – du kannst von Vlogs, Comedy, Videos Gameplays oder sonst jeden anderen Content hochladen. Natürlich alles im Rahmen der TikTok-Guide-Regeln! Vielleicht hast du dir als nächsten Schritt überlegt, die Live-Funktion auf TikTok auszuprobieren. Wie du live gehst und auf was du achten solltest, erfährst du hier! ⤵️

TikTok: Die krassesten und verrücktesten Challenges

TikTok live gehen: Was muss ich tun?

Zunächst einmal kannst du die Live-Funktion auf TikTok erst nutzen, wenn du über 1.000 Follower hast. Wenn du diesen Meilenstein also erst einmal geschafft hast, dann wird dir nach gewisser Zeit, dass live gehen freigeschaltet. Doch wie geht es dann weiter?

Klicke auf den Button "live gehen"

Dann kommt ein Countdown von drei Sekunden und es geht los

Alle deine Abonnenten erhalten dann eine Benachrichtigung

Und auch auf der #foryoupage wirst du ausgespielt

Du kannst das Untermenü über die drei Punkte an der Seite öffnen, um z.B. böse Wörter zu blockieren oder eine*n Moderator*in festzulegen

Wenn du deinen Livestream beendest, erhältst du eine Zusammenfassung, in der dir die Anzahl der Zuschauer*innen und alle wichtigen Infos über deinen Stream aufgelistet werden.

TikTok: Zu zweit live gehen

Du kannst auch mit jemand anderen zusammen live gehen auf TikTok. Dann könnt ihr zusammen quatschen, Fragen aus dem Chat lesen und eben zusammen interagieren. Wie das geht? Du kannst jemanden einfach eine Einladung senden und schon kann es losgehen. Die zweite Person kann übrigens im laufenden Livestream rausgehen und man kann dann weiter alleine live bleiben und sich mit seinen Followern unterhalten. Man muss den Stream also nicht beenden, wenn der andere aus dem Gespräch rausgeht. Neugierig geworden? Dann probiere die Live-Funktion einfach mal aus! Viel Spaß dabei! 😊

