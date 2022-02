Rick Azas: 10 Fakten über den YouTube- und TikTok-Star

Rick Azas: Name, Alter und Herkunft

Egal ob YouTube, TikTok oder Instagram: Die meisten von euch kennen Rick als Rick Azas oder tricksmitrick. "Ich bin 27 Jahre alt, was ich ungern zugebe", witzelt der Social-Media-Star im Interview mit BRAVO. Ursprünglich kommt der Creator aus München, wo er in einem Genossenschaftshaus aufgewachsen ist. Um seine Freunde zu treffen, musste er nur einen Schritt vor die Tür setzen. Aktuell wohnt Rick mit dem FLYHaus in Berlin.

Schule und Ausbildung: Das machte Rick vor Social Media

Während Rick in der Grundschule noch einen Schnitt von 2,0 hatte, änderte sich seine Einstellung auf dem Gymnasium: "Ich habe immer nur genauso viel gemacht, dass ich durchkomme. Ab dem Gymnasium war ich so mit meinen Talenten beschäftigt, dass ich nur geschaut habe, dass ich das Jahr überstehe", gesteht er offen im BRAVO-Interview. Seinen Fokus setzte Rick Azas schon immer auf die Sachen, die er besonders gut kann. Nach seiner Schulzeit am Gymnasium Kirchheim studierte er Sportmanagement.

@tricksmitrick: So kam Rick zu TikTok

Rick Azas startete seinen TikTok-Account zunächst aus eher praktischen Gründen: Er wollte seine eigene Klamottenlinie und App promoten. Doch schon in seiner Freizeit beschäftigte er sich damit, hobbymäßig Videos zu drehen. "Irgendwann fing ich dann an, meine lustigen Akrobatik-Clips hochzuladen und das kam sehr gut an. So bin ich TikToker geworden", erklärt Rick im BRAVO-Interview. Mit großem Erfolg, denn schon seine ersten TikToks konnten eine große Reichweite vorweisen. "Wahrscheinlich, weil ich so anders war als die Leute auf TikTok – ich habe ja Comedy und Akrobatik vereint, das gab es noch nicht. Und das erste Mal, dass es wirklich richtig abging, war, als eines meiner Videos auf einmal 80 Millionen Aufrufe hatte. Das war so ein Fail-Video, in dem es so aussah, als wäre ich voll auf meine Eier geflogen." Fans lieben seine offene und witzige Art eben!

Rick Azas: "Ich hatte nie wirklich einen Traumjob!"

Rick Azas wusste schon mit jungen Jahren, dass er sein Hobby zum Beruf machen möchte und sein Können für seine Arbeit nutzen möchte, deshalb hat er schon früh angefangen, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen: "Mit 16 Jahren habe ich mich direkt als Künstler, Performer und Sportmodel selbständig gemacht. Und dann bin ich auch schon parallel zur Schule bei verschiedenen Shows aufgetreten, habe meine eigene Bühnenshow kreiert und Shootings für Kataloge besucht. So konnte ich schon nach der Schule, als ich ungefähr 18 war, Vollzeit von meiner Kunst leben." Respekt für so viel Arbeit und Mühe!

Freunde von Rick Azas

Es wird wohl niemanden überraschen, wenn wir an dieser Stelle mitteilen, dass zu den engsten Freund*innen von Rick Azas das FLYHaus gehört, also Theresa Kirchner, Alex Freerun und lucy.lacht. Noch weniger überraschend ist jedoch, dass da noch mehr Freund*innenschaften sind – schließlich ist Rick ein sehr sympathischer Typ. "Außerdem mit itsdyma, Nic Kaufmann, Herr Anwalt, toby.you, Nadine Breaty und ganz vielen mehr. Es würde vermutlich den Rahmen sprengen, sie alle aufzuzählen", verrät der YouTube-Star.

Rick Azas: Das kann er gar nicht ausstehen!

Wenn man Rick Azas persönlich trifft, merkt man sofort, dass er eine sehr ehrliche und freundliche Person ist. Deshalb ist es ziemlich verständlich, dass der Creator eine unehrliche Art nicht ausstehen kann. "Menschen, die vorne herum nett zu dir sind und hintenrum schlechte Sachen erzählen oder versuchen, dich zu Fall zu bringen. Also Menschen, die fake sind, und andere Leute grundlos kleinreden, nur weil sie selbst Probleme haben", antwortet Rick auf die Frage.

Rick Azas durfte sein größtes Vorbild treffen: Will Smith

Ja, ihr habt richtig gehört. Rick Azas durfte Will fu*king Smith treffen! Entschuldigt die Wortwahl, aber das ist nun mal einer der größten Stars dieser Welt. Für Rick war das Treffen ebenfalls sehr besonders, da Will Smith seit der Kindheit und bis heute sein größtes Vorbild ist. "Das liegt vor allem daran, dass er immer einer der wenigen schwarzen Schauspieler war, die präsent waren in der Superheldenrolle. Deswegen konnte ich mich als Kind sehr gut mit ihm identifizieren. Und persönlich ist er ebenfalls ein sehr lieber und super sympathischer Typ, den ich extrem feiere", verrät der TikTok-Star.

Geheimer Fakt von Rick Azas: Krasses Geständnis aus seiner Jugend

Wenn man sich das Instagram-Profil von Rick (@tricksmitrick) anguckt, merkt man schnell, dass er ziemlich viel Ahnung von Mode hat. Das kommt vermutlich daher, dass Rick sich schon früh damit auseinandersetzen musste. Ein Fakt, den viele über den TikTok-Star noch nicht wussten: "Als Kind einer alleinerziehenden Mutter hatte ich während meiner Schulzeit nicht viel Geld. Das war bei meinen Mitschülerinnen anders, sie trugen immer Markenkleidung. Um dazuzugehören, habe ich mir Klamotten auf dem Flohmarkt geholt und die gepimpt. Das waren meist günstige Sachen, die ich dann so hergerichtet habe, dass sie optisch mit den teuren Klamotten der anderen mithalten können." Eine ziemlich kreative Lösung, die beweist, dass man sich in jeder Situation zurechtfinden kann und Coolness nicht daran gemessen wird, wer das meiste Geld hat, sondern wer seinen ganz eigenen Weg geht.

Das ist Rick persönlich und auf TikTok wichtig

Rick weiß, worauf es auf Social Media ankommt: Authentizität. Denn nur, wer ehrlich begeistert ist, kann ehrlich mitreißend sein und genau das ist auch sein Ziel. "Mir ist es extrem wichtig, dass ich Leute dazu motivieren kann, neue Sachen auszuprobieren. Dass ich meine Zuschauer also dazu bringen kann, nicht nur auf der Couch zu sitzen, sondern auch mal aktiv zu werden. Und ich will ein Vorbild für alle Leute sein, die mit ihren Talenten etwas erreichen wollen – egal in welchem Bereich. Jeder soll an seinen Träumen und Zielen festhalten."

tricksmitrick: Diesen Rat will er an seine Community weitergeben

"Höre nicht auf Leute, die dich kleinreden wollen. Es gibt immer Menschen, die versuchen, dich vom Weg abzubringen. Höre nicht auf sie, sondern immer nur auf dich selbst. Dann wirst du mit deinen Talenten erfolgreich sein." Und wer, wenn nicht Rick, beweist, dass man an seinen Talenten festhalten sollte, um es bis ganz nach oben zu schaffen. Was für eine tolle Inspiration!

