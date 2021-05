TikTok: Kommen bald 3 Minuten Videos?

Gibt es bald 3-Minuten-Videos auf TikTok?

TikTok arbeitet ständig daran, die App weiterzuentwickeln. Letztens überraschten sie sogar schneller als Instagram mit einer neuen Funktion. Die App ist so beliebt, dass sogar Netflix eine Funktion von TikTok übernehmen will. In Amerika gibt es jetzt scheinbar neue Pläne für Videos, die drei Minuten lang gehen sollen! Bisher sind nur Videos zwischen 0, 15 und 30 Sekunden möglich. Im Dezember 2020 kündigte Social Media Berater Matt Navarra an, dass die Option für 3-minütige TikTok-Videos in Arbeit sei. Einigen Usern sind schon Videos aufgefallen, die länger als eine Minute gehen. Wie es aussieht, gibt es auch schon einige User, die für diese Funktion freigeschaltet sind und die Screenshots schon auf Twitter geteilt haben: "Du hast einen frühen Zugriff darauf, Videos in der App und auf dem Desktop hochzuladen, die bis zu 3 Minuten lang sind. Probiere es aus und achte darauf, dass deine App alle Updates hat."

Wie kann ich ein 3-Minuten Video auf TikTok hochladen?

Wann, wo und wie genau die Funktion weltweit ausgerollt wird, ist bisher unklar. In Deutschland scheint das noch nicht unbedingt der Fall zu sein. Auch von seitens TikTok Deutschland gab es dazu noch kein Statement. Sollte es so weit sein, werden wir euch jedoch updaten. Wer auch eine Benachrichtigung bekommen hat, dass 3 Minuten Videos getestet werden können, kann diese Funktion auch schon benutzen! Die meisten User, die diese Funktion bisher haben sind überwiegend große oder verifizierte Accounts. Wie es aussieht, muss man das Video aktuell noch normal am Handy filmen und bearbeiten, bevor man es dann auf TikTok hochladen kann. Viel ist jedoch noch nicht darüber bekannt. Wir sind sehr gespannt, wann die neue Funktion komplett ausgerollt wird.

