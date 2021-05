TikTok Aufregung: Frau bekommt Kind im Flugzeug

Unerwartet schwanger: Geburt auf der Toilette eines Flugzeugs

Unglaublich! 😱 Während eines Fluges vom US-Bundesstaat von Utah nach Hawaii gebärt eine Frau ihr Kind. Krass: sie wusste nicht mal, dass sie schwanger war. Es habe alles mit ungewöhnlich starken Bauchschmerzen angefangen, heißt es... Schmerzen, die nicht am schlechten Essen im Flugzeug lagen, sondern letztendlich Stoßwehen waren. Was unglaublich klingt, ist die Wahrheit – die sogar auf TikTok festgehalten wurde!

Geburt über dem Pazifik

Die Videoplattform TikTok ist bekannt für allerhand ungewöhnliche Videos. Aber SO ungewöhnlich ist besonders: Denn TikTokerin Juliabernice berichtet in einem ihrer neuesten Clips davon, Zeugin einer Geburt geworden zu sein. Über den Wolken. Mitten auf dem pazifischen Ozean. In einem Flugzeug. Und ohne, dass die Mutter überhaupt wusste, dass sie schwanger war 🤯 . Von ihrem Sitzplatz aus konnte die TikTokerin die Geschehnisse in der Kabine beobachten und auf Video feshalten. In einer Höhe von 10.000 Metern kommt auf der Flugzeugtoilette ein kleiner Junge zur Welt – und plötzlich hat der Flug nach Hawaii einen Fluggast mehr!

TikTok: das Geschehnis geht viral

Glück im Unglück: medizinisches Personal unter den Fluggästen kann der werdenden Mutter helfen. Denn eine Notlandung mitten über dem pazifischen Ozean war verständlicherweise unmöglich. Nach drei Stunden war die Geburt dann ohne (weitere) Probleme abgeschlossen. TikTokerin Juliabernice hat die ganze Aktion in mehreren Teilen auf ihrem TikTok Channel festgehalten. Der letzte Teil der TikTok Geburt hat bisher über 3 Millionen Likes. Auf dem Video ist zu sehen, wie die frische Mutter den Gang des Flugzeugs mit einem Rollstuhl hinunterrollt. Die Freude ist groß – und die Story ein echter Knaller.